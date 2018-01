Wrocławski chirurg wyciął pacjentowi zdrową nerkę i nawet nie zrobił badań. Została ta z guzem

sw.patryk 5 godzin temu Oceniono 21 razy 17

Problem operowania / usuwania parzystych narzadow lub operowanie nie tych , ktore nalezy narzadow jest stary ,jak stara jest chirurgia. Podobnie ,jak pozostawianie " cial obcych " - narzedzi ,serwet etc. Nie wiem ,jak to obecnie wyglada w Polsce , bo nie pracuje w niej od ponad 20 lat ,ale w UK podobne wypadki mialy miejsce. Nikt nie mowil wowczas o korupcji ( ktorej zreszta nie ma ) , tylko o bledzie ludzkim , czy zaniedbaniu . Po prostu nalezy wprowadzic do praktyki odpowiednie protokly - oznaczania przedoperacyjnego ( zwyklym mazakiem nawet ) , wykorzystywania protkolu WHO - kiego , zmiany system przekazywania chorych z oddzialow na sale operacyjna . To nie ma nic wspolnego z korupcja . Jezeli z czymkolwiek ma miec , to z niechlujstwem I przemeczeniem .