Duda dał na Orkiestrę muszkę, a Kwaśniewski konstytucję. W niej specjalna dedykacja

W tegorocznej edycji można pomagać na wiele sposobów. Fundacja Jurka Owsiaka zbiera pieniądze m.in. poprzez wirtualne puszki, aukcje na portalu Allegro.pl, a nawet bitcoiny. Tradycyjnie orkiestrowe puszki pojawiają się na ulicach wraz z wolontariuszami w dniu finału, choć już teraz udało się pozyskać ponad 2 miliony złotych.

WOŚP 2018 – licytacje trwają w najlepsze

Jak informują organizatorzy 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w serwisie Allegro jest już ponad 12,5 tys. aukcji, z których środki zostaną przeznaczone na cel tegorocznej edycji. Kwota zadeklarowana we wszystkich aukcjach wkrótce przekroczy milion złotych. Na WOŚP-owe cele można wylicytować m.in. reprodukcję obrazu Leonarda Da Vinci, charakterystyczne okulary koncertowe wokalisty T.Love Muńka Staszczyka, glany Jurka Owsiaka, a także kolację z Robertem Więckiewiczem.

Para prezydencka wspiera Orkiestrę

Wśród przedmiotów wystawionych na aukcję przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można spotkać także podarowane przez znane osobistości. Do pomocy chorym noworodkom wraz z WOŚP-em dołączyła para prezydencka. Andrzej Duda przeznaczył na licytację ekskluzywną muszkę smokingową.

Jak można wyczytać w aukcji, należącą do Prezydenta RP muszka jest czarna, jedwabna i ręcznie wiązana. Jej cena stale rośnie i w momencie publikacji materiału przekroczyła tysiąc złotych. Z kolei Agata Kornhauser-Duda podarowała luksusowy naszyjnik oraz kostium wizytowy, który miała na sobie podczas wizyty Donalda i Melanii Trump. Z kolei były Prezydent Aleksander Kwaśniewski wystawił na aukcję Konstytucję RP wraz z własnym autografem i specjalną dedykacją. "Polska będzie demokratycznym państwem, jeżeli Konstytucję będziemy czytać, stosować i bronić" - napisał były prezydent.

WOŚP: Chajzer wystawił Poloneza

Choć do końca WOŚP-owych licytacji pozostało jeszcze sporo czasu, Polonez należący do dziennikarza TVN Filipa Chajzera osiągnął już astronomiczną kwotę ponad 30 tysięcy złotych. - To dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, w którą wsadziłem kupę serca i pieniędzy – opisał swoje cacko na licytacji Chajzer. Polonez z 1997 roku wyróżnia się wyglądem, ponieważ oryginalny zielony kolor zastąpiono szarą matową folią ze wzorami nawiązującymi do panoramy Warszawy. Jak przekonuje Chajzer, wystawiony Polonez ma także oryginalny przebieg w wysokości 50 tysięcy km.

