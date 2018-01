Prognoza pogody: Ciepło w piątek, zimny i deszczowy koniec weekendu

W piątek przelotne opady deszczu nawiedzą mieszkańców północnej i północno-wschodniej Polski. W centrum oraz na zachodzie i południu kraju pochmurnie. Jak przekonują synoptycy, pierwsze dni 2018 roku są ciepłe.

Prognoza pogody na piątek 5 stycznia

W piątek w przeważającej części Polski będą panować niekorzystne warunki biometeorologiczne. Wyjątek będzie stanowić Dolny Śląsk oraz pozostałe południowo-zachodnie części kraju. Tradycyjnie najzimniej będzie na wschodzie kraju, gdzie w pasmie od Suwałk po Rzeszów temperatura w ciągu dnia nie powinna przekroczyć 4 stopni Celsjusza.

Pochmurno i do 8 stopni w Kielcach, Łodzi i Warszawie. Mieszkańcy Pomorza powinni liczyć się z opadami deszczu i temperaturą od 7 do 9 stopni. Przelotne opady zapowiadane są także w stolicy Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskim. Tam będzie od 7 do 8 stopni. W piątek będzie wiał silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego, który może w porywach osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Pogoda na weekend 6 i 7 stycznia

W sobotę w większości regionów pokaże się zdecydowanie więcej słońca, choć mieszkańcy Pomorza, a także Suwałk, Białegostoku, Rzeszowa i Lublina mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie – ok. 4 stopni Celsjusza, dwa stopnie więcej mogą pokazać termometry w Gdańsku. W Warszawie i Łodzi ok. 8 stopni Celsjusza najcieplej na Dolnym Śląsku i Małopolsce, odpowiednio 10 i 9 stopni.

Niestety koniec tygodnia przyniesie ze sobą znaczne pogorszenie pogody. W niedzielę meteorolodzy zapowiadają lekkie ochłodzenie i zdecydowanie więcej opadów deszczu. W większości rejonów będzie również więcej chmur, zza których słońce raczej nie wyjdzie. Wyjątkowo deszczowa niedziela czeka zwłaszcza mieszkańców północnej i wschodniej Polski