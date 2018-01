Polacy odwracają się od Kościoła. Odsetek chodzących na msze z roku na rok coraz niższy

dante_waw wczoraj Oceniono 25 razy 19

Łolaboga.... co za roznica... wszystkie poprzednie rzady zadbaly o to aby dochody kosciola byly duze i stabilne, nie zaleznie od tego ilu wiernych jest w kosciolach....



Uwielbiam takie artykuly zwiastujace upadek kosciola na podstawie frekwencji w kosciolach i tego co ludzie mowia na forum o duchowienstwie.....



Jak dziecko sie rodzi to chocby pluli na ksiezy wszyscy grzecznie niosa noworodki do chrztu.. bo tesciowa, bo mama, bo bedzie mu latwiej, bo nikt go nie bedzie wytykal w szkole.. potem jest komunia tez wszyscy grzecznie zaslaniajac sie wymowkami wyskakuja z kasy na smarfony na sale weselne, oczywiscie utyskujac na swoj "straszny los"....



Ludzei kiedy do was dotrze ze nie wierni polskiemu kosciolowi sa na plaster... (jestescie jak pasazer w PKP, upierdliwym dodatkiem) tylko trzeba swiatynie ogrzewac, najlepiej jakbyscie tam wogole nie przychodzili bo i tak panstwo zaplaci co do grosza za kazdego kapelana, katechete, zwolni z podatku i dolozy do zabytku... ta wasza oslawiona taca to sa jakies drobniaki, ktore mozna wykorzystac na fryzjera lub na uciechy...



Gdybyscie przestali placic to nie wiem czy KK by sie zorientowal... przeciez te dachy to dla was remontuja latami, jezdzac co roku na Dominikane... przeciez jak sie swiatynia zawali to i tak grunt pod nia czesto jest drozszy i na dodatek pozyskany za darmo... mozna opchnac z zysk wyslac do Watykanu...