Znaleźli pijanego komendanta policji przed Lidlem. TVN24: Świętował spodziewany awans

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu trafił do jednego ze szpitali, skąd po udzieleniu pomocy został wypisany do domu - tak brzmi oficjalna wersja wydarzeń z nocy ze środy na czwartek. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna - zauważony przez przez strażników SOK - miał być pijany, ranny i chodzący bez butów.

Te doniesienia zdaje się potwierdzać reakcja szefa MSWiA. - Komendant Raczak sprzeniewierzył się zasadom etycznym. Wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne, a komendant zostanie odwołany - zapowiedział Mariusz Błaszczak.

Ponadto Komendant Główny wysłał do Wrocławia zespół funkcjonariuszy Biura Kontroli KGP, by na miejscu wyjaśnili okoliczności zdarzenia.

Według informacji wrocławskiej "Gazety Wyborczej" komendant miał wcześniej uczestniczyć w ostro zakrapianym spotkaniu. Teraz stacja TVN24 podaje, że na imprezie (na której gościem miał być także komendant wojewódzki Tomasz Trawiński) Raczak... świętował spodziewany awans swój oraz komendanta Trawińskiego. Ten ostatni w rozmowie z TVN24 zaprzeczał doniesieniom, że pił alkohol na imprezie z Raczakiem.