Tomasz Sarnecki nie żyje. Był twórcą legendarnego plakatu wyborczego z Garym Cooperem

art_102 wczoraj

To dwóch Sarneckich Tomków zmarło 2 stycznia 2018 roku???

Bo jest informacja o śmierci w tym dniu Tomasza Sarneckiego - grafika, i Tomasza Sarneckiego - rekonstruktora bitew historycznych

dobroni.pl/n/zmarl-tomasz-sarnecki/19558



Czy to koszmary zbieg okoliczności, czy koszmarna pomyłka informacyjna, bo przecież to róże osoby!