Przyłapał Karnowskiego na podawaniu fałszywej informacji. Ten nazwał to... "przyłożeniem" mu

"Jaki jest Krzysztofie sens rozmowy z Tobą?" - zapytał Michał Karnowski dziennikarza, który przyłapał go na przekazywaniu nieprawdziwej informacji. Pomimo wykazania, jak jest naprawdę, prawicowy dziennikarz nie sprostował fałszywki i nie usunął wpisu.

Zaczęło się od tweeta z konta Peter Sweden. Prowadzący je Szwed Peter Imanuelsen znany jest z podawania fałszywek, najczęściej mających na celu uderzenie muzułmanów i imigrantów, a także politykę imigracyjną w Europie. Imanuelsen - poza rasistowskimi wpisami i kłamstwami - zajmował się m.in. negowaniem Holocaustu (pisał, że "Hitler miał kilka dobrych pomysłów"). Później twierdził, że "zmienił te poglądy".

Tym razem Imanuelsen stwierdził (nie podając żadnego źródła), że w szwedzki urząd imigracyjny szacuje, że może przyjąć 813 tys. imigrantów przez najbliższe cztery lata. Tę informację (zapewne bez weryfikacji) podał Karnowski. Zrobił do tego błąd tłumacząc zwrot "może przyjąć" jako "przyjmie".

Informacja jest fałszywa - co wytknęli inni dziennikarze, Krzysztof Leski? i Beata Biel?. Do tego wpis jest wręcz absurdalny, gdy zestawić go z prawdziwymi informacjami. Po pierwsze, nie ma takiej prognozy, o jakiej pisze Imanuelsen. Po drugie, w 2017 rok Szwecja prognozowała rozpatrzenie 80 tys. wniosków o azyl i władze przewidują, że ta liczba będzie spadać (ponadto "rozpatrzenie" nie jest równoznaczne z przyjęciem danej osoby - może skończyć się jej wydaleniem). Wreszcie, nawet gdyby liczba migrantów miała wynieść 800 tys. - a nie ma takich prognoz - to rdzenni Szwedzi wciąż nie byliby mniejszością w liczącym 10 mln ludzi kraju.

Jednak nawet po przedstawieniu faktów, przeczących sensacyjnym doniesieniom, a także informacji nt. Imanuelsena - Karnowski brnął. W odpowiedzi na wpisy dziennikarza... zarzucił mu, że ten go atakuje.

"Jaki jest Krzysztofie sens rozmowy z Tobą? Ty nie chcesz rozmawiać, ale przyłożyć. A konto Peter Sweden nie jest ksenofobiczne i nie podaje faków (pewnie chodziło o podawanie "fejków", a nie anglojęzycznego wulgaryzmu - red.), wbrew temu, co twierdzi wikipedia" - napisał.