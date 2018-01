Święto Trzech Króli już w najbliższą sobotę. Gdzie spotkamy Orszak Trzech Króli?

almagus 4 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Procesja czarnej szlachty.



Torquemada wzorem.

Stalin, Hitler potworem!

Pod wodzą kanoniera.

Pochwalimy Hitlera!

Przebierańców wiary.

Hegemonii sztandary!



Jak słupy mgły na wodzie.

Jak pingwiny na lodzie.

Ciemne kąty przy świecach.

Zimne oczy na plecach.

Mary z ognisk poświaty.

Drogą ciągną zaświaty.

Sutanna, Boruty kontusz.

Czarny zawisł anioł stróż.

Karmazyn wiedzie zdradę.

Śmierć owiewa paradę.

Boga niosą pod butem.

Kowal wyrył krzyż dłutem.

Tam gdzie nacisk kopyta.

Blaszka kształtna przybita.

Obszar zaznacza mocy.

A wszystko z czarnej nocy.

Na boży zmartwychwstaj sąd.

Trupi roznosi się swąd.

Razem tak wielcy jak bóg.

Nieczystych myśli wróg.

Przerosną, bo są na wzór.

Przemocy podąża dwór.

Między nimi zbawienie.

Przez zboczone cierpienie.

Bez ciała i treści saga

W piekle i niebie naga.

Kapłan więcej niż człowiek.

Szara masa cokolwiek.

Hierarcha zamożniejszy.

Małobarwny brat mniejszy.

Barwnym lepiej na ziemi

Tutaj oni sprawdzeni.

Mały chce czynić więcej

Chce dusze pozyskać prędzej.

Klęczy, jęczy do nieba.

Spragniony ciała chleba.

Mrok skrywa artefakty.

Tajemne boskie kontakty.

Karmazynowy wierny.

Im do pana odźwierny.

Życie gustuje brudne.

Jak farsz zawija w trudne.

Dokonuje werbunku.

Do podtrzymania gatunku.

Czarne pasożytnictwo.

Światłej mocy wstecznictwo.



Radioparafia sępiskopatu, Klechostan ogłosi światu!



