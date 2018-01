Ta akcja wykorzystuje nazwę WOŚP, ale wcale nie pomaga! Wielka Orkiestra wydała oświadczenie

tilow3 5 godzin temu Oceniono 55 razy 43

Ja rozumiem niechęć pisowców do Jurka Owsiaka, po prostu tak macie w mózgu, że nienawidzicie wszystkiego co nie jest powiązane z PiS. No ale gdy przeczytałem, że pan Waszczykowski w imieniu rządu RP, wydał zarządzenie, by absolutnie żadna placówka nie uczestniczyła w akcji Orkiestry, to we mnie coś się gotuje! Nawet to wam przeszkadza? nawet takie akcje to dla was zło absolutne? jak bardzo tkwi w was nienawiść, by być takimi ludźmi. Ludźmi?