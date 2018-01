Atak na policjantów w sylwestrową noc we Wrocławiu. Bili do nieprzytomności kijem bejsbolowym

hen-live 6 godzin temu Oceniono 51 razy 45

A przecież totalny Błaszczak mówił że tylko we Francji biją policjantów. Widac że szwankuje komunikacja między Zielińskim"konfetti" a totalnym.Przecież jak on mówił o tej Francji to już media podawały info o tym pobiciu policjantów we Wrocławiu.