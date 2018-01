"Śmiać się chce". Jezuita wygarnął księżom, co myśli o ich instrukcjach przyjmowania kolędy

pan.szklanka 6 godzin temu Oceniono 32 razy 28

Kolejny, który będzie nam Unię Europejską obrzydzał.

Gdzie księdzu do urzędnika unijnego? Czy jeżeli urzędnik unijny gwałci dzieci, to się go przenosi do innego urzędu?

Czy za nieprzestrzeganie norm unijnych urzędnik grozi wiecznym potępieniem?