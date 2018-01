Rodzice zdemaskowali pedofila w domu kultury. Skorzystali z dostępnego rejestru sprawców

marrtka_b 6 godzin temu Oceniono 15 razy 7

Przecież to artykuł na zamówienie.

1) Czy Pan został zatrudniony po pierwszym stycznia, że dyrektorowi groża konsekwencję za niesprawdzenie rejestru?

2) czy w polskim prawie istnieją miejsca, w których pedofile pracować nie mogą, czy jest to raczej kwestia ich wyroku sądowego

3) czy dyrektorzy domów kultury mają obowiązek sprawdzać pracowników we wszystkich możliwych wymyślonych przez PiS narodowych rejestrach?

Może autorze podejdź do sprawy rzetelnie i poinformuj, że od przedwczoraj działa rejestr pedofilów, w którym wymieszani są przestępcy oraz młodzież sypiająca ze sobą po kątach.

Podaj link i już.

Na prawdę GW tak nisko ocenia swoich czytelników, że każda informacja musi być okraszona zmyśloną historyjką?