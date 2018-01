Jedna z poszukiwanych 14-latek odnalazła się w Grudziądzu. Drugiej wciąż szuka policja

wenge1 6 godzin temu Oceniono 18 razy 8

Wg policyjnych statystyk w 2014 roku (!) zaginęło 6 615 dzieci w wieku 14-17 lat. Każdego roku jest podobnie! Średnio 18 dziennie! Czy gazeta stanie się teraz słupem ogłoszeniowym dla publikacji zaginięć? Zaginięcie było wczoraj! Czemu ma służyć takie info, dlaczego "wybiórczo"? Sylwester/nowy rok to okazja do kilkudziesięciu takich zaginięć. Jeśli już, to publikujcie wszystkie zgłoszone przypadki, tworząc dział poszukiwany- poszukiwana, wtedy to ma sens społecznej przydatności, a nie jest gazetową sensacją dla podniesienia jej popularności. Dodatkowo, fala hejtu i niewybrednych komentarzy pod info świadczy, że idealnie wpisujecie się w wizerunek brukowca!