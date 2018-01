"Jesteśmy zszokowani". Restauracja pokazuje nagranie, jak kobieta zabiera dziecięcy plecak

kazek100 7 godzin temu Oceniono 38 razy 24

Suweren do 500+ już się przyzwyczaił i teraz chce więcej. Zresztą czego chcecie? Skoro prezydent może łamać prawo, to suwerenowi nie wolno Nie dalej jak wczoraj Zybertowicz twierdził, że prezydent nie łamie prawa, tylko je interpretuje. Ta pani także zinterpretowała kwestię własności tego plecaka. O co chodzi?