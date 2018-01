"Proszę nie mówić, że to sprawa polityczna". Owsiak apeluje do ministra Radziwiłła

Jerzy Owsiak w programie Moniki Olejnik skomentował protest lekarzy i słowa ministra Konstantego Radziwiłła, który określił działania lekarzy jako polityczne.

Szef WOŚP powiedział, że lekarze wielokrotnie wyjaśniali, dlaczego protestują.

Owsiak: dyrektorzy ostrzegali już rok temu

- Strajkujący lekarze wyraźnie komunikowali mnie, jako obywatelowi tego kraju, o co w tym wszystkim chodzi. To nie była abstrakcja, mówili o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia. My (WOŚP – red.) wiedzieliśmy od dawna od dyrektorów szpitali, w których jest od nas sprzęt. Rok temu nam mówili, że możemy spotkać się z taką sytuacją, że nikt nie przyjdzie do pracy - powiedział w TVN24 Jerzy Owsiak.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odniósł się do słów ministra Radziwiłła, który o proteście medyków powiedział tak: „To jest akcja buntu, która ma coraz bardziej charakter polityczny”.

- Prosiłbym, żeby minister nie używał takich słów, bo to jest obrażanie - powiedział Owsiak. - Fakty są takie, że oddziały szpitalne zostały zamknięte - dodał. Zaapelował, żeby minister zaczął rozmawiać z rezydentami.

- Panie ministrze, proszę rozmawiać z lekarzami. Proszę nie boksować się i nie mówić, że to sprawa polityczna - powiedział Owsiak. Zapewnił, że wcale nie dziwi się lekarzom, którzy wypowiadają klauzule opt-out.

WOŚP kolejny raz dla noworodków

14 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 26., tym razem dla wyrównania szans noworodków. Organizacja wyposaży podstawowe pododdziały neonatologiczne w sprzęt ratujący życie.