Minister zdrowia obwinia lekarzy, że chcą sparaliżować szpitale. Opozycja chce jego dymisji

- Ci lekarze, którzy odmawiają pracy na dyżurach, robią to z rozmysłem, aby skomplikować pracę szpitali, sparaliżować je. Minister zdrowia nie uważa tej sytuacji za normalną, natomiast musi reagować, żeby w jakiś sposób umożliwić poradzenie sobie z tą trudną sytuacją, która może się pojawić w niektórych szpitalach, ich dyrektorom - powiedział Konstanty Radziwiłł we wtorek w RMF FM.

Dodał, że dał prawo do decydowania o obsadzie dyżurowej dyrektorom szpitali, którzy „znają obłożenie szpitali” lepiej niż ministerstwo. Tym samym odniósł się do krytykowanego przez środowisko lekarzy (m.in. Naczelną Izbę Lekarską i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) rozporządzenia z 19 grudnia 2017 roku. Radziwiłł zaproponował w nim, by dyrektorzy szpitali zatrudniali jednego lekarza na kilka dyżurów w tym samym czasie.

Związek Zawodowy Anestezjologów już kilka dni temu zapowiedział, że zgony pacjentów spowodowane brakiem lekarzy będzie zgłaszać do prokuratury.

ZOBACZ TEŻ: Anestezjolodzy wściekli na ministra zdrowia. Będą zgłaszać zgony pacjentów do prokuratury

Minister Radziwiłł: bunt polityczny

Konstanty Radziwiłł próbuje zaklinać rzeczywistość i zaprzecza sam sobie. Zdaniem ministra zdrowia w polskich placówkach ochrony zdrowia nie ma żadnych problemów.

- Mimo starań buntujących się lekarzy, w żadnym szpitalu w Polsce nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów - stwierdził Radziwiłł w RMF FM w tej samej rozmowie, w której obwinił lekarzy o próby paraliżowania pracy szpitali.

Kilka godzin później, cytowany przez IAR, mówił:

To jest akcja buntu, która ma coraz bardziej charakter polityczny, bo oderwany zupełnie od rzeczywistości, a jednocześnie ma skomplikować opiekę nad pacjentami i to tymi najciężej chorymi, bo tacy przebywają w szpitalach

Tymczasem w południe na antenie TVN24 powiedział, że „sytuacja w szpitalach jest całkowicie pod kontrolą”, mimo że media z całej Polski od kilku dni regularnie informują o problemach w kolejnych placówkach.

ZOBACZ TEŻ: Pełzający paraliż służby zdrowia. Lekarze w kolejnych szpitalach dołączają do protestu

Nowoczesna chce dymisji Radziwiłła

Co na to opozycja? Jest wyjątkowo zgodna. Członek sejmowej komisji zdrowia Jarosław Sachajko z Kukiz’15 zaapelował o zwołanie okrągłego stołu z powodu „dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia”.

Szef PSL wezwał, by środki uzyskane ze wzrostu ściągalności podatku VAT zostały przekazane na służbę zdrowia. Ludowcy zamierzają złożyć odpowiednią poprawkę do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, która nie została jeszcze uchwalona.

Władysław Kosiniak Kamysz skrytykował też postępowanie Konstantego Radziwiłła. - Czas wziąć się, panie ministrze, do roboty i podjąć konkretne działania, a nie tylko wzywać do honorowego zachowania dyrektorów. To naprawdę nic nie da - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie. Sytuację w służbie zdrowia nazwał „naprawdę trudną”.

Nowoczesna poszła o krok dalej i zażądała od premiera Mateusza Morawieckiego dymisji Konstantego Radziwiłła. Szefowa partii Katarzyna Lubnauer powiedziała, że "minister nie ma żadnego pomysłu na ochronę zdrowia i zagraża bezpieczeństwu wszystkich pacjentów".

Podkreśliła, że problemów w szpitalach można było spodziewać się od końca października, gdy lekarze zaczęli masowo wypowiadać klauzule opt-out. - Chciałabym zapytać pana Radziwiłła, czy on naprawdę chce, żeby Polaków leczyli rezydenci, którzy mają oczy na zapałki, którzy regularnie pracują więcej niż 48 godzin tygodniowo? Czy on naprawdę uważa, że metodą rozwiązywania problemu jest udawanie, że problemu nie ma?" - pytała szefowa Nowoczesnej.

Ministerstwo twierdzi, że przygotowuje się na problemy

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o to, jakie podejmuje działania, by załagodzić sytuację w polskich szpitalach. Rzeczniczka prasowa resortu Milena Kruszewska przekonuje, że „sytuacja nie jest, wbrew wielu przekazom medialnym, dramatyczna i budzenie w ten sposób niepokoju u pacjentów w całym kraju jest nadużyciem”.

Zapewnia, że ministerstwo „przygotowuje się na ewentualne problemy kadrowe w szpitalach”.

Jakie więc działania do tej pory podjął resort zdrowia? Oprócz krytykowanego przez środowisko lekarskie rozporządzenia Konstantego Radziwiłła z 19 grudnia 2017 roku, Kruszewska wymieniła ustawę z 24 listopada 2017. Zgodnie z jej zapisami Polska do 2025 roku będzie przeznaczała 6 proc. PKB na służbę zdrowia.

- Łączne skutki tej ustawy w najbliższych dziesięciu latach wyniosą 547,6 mld zł - przekonuje rzeczniczka resortu. Milena Kruszewska wymienia też podwyżki dla lekarzy rezydentów, które Radziwiłł ogłosił pod koniec października. Wyniosą od 400 do 500 zł w zależności od specjalizacji dla rezydentów w trakcie specjalizacji oraz od 1168 do 1600 zł dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę, a którzy dostaną się na specjalizacje szczególnie deficytowe.

Te rozwiązania zostały jednak ogłoszone w zeszłym roku i nie przekonały rezydentów do rezygnacji z protestu.

5 tys. lekarzy powiedziało "stop". Wypowiedzieli opt-out

Zdaniem Porozumienia Rezydentów klauzule opt-out wypowiedziało już ponad 5 tysięcy polskich lekarzy. 60 procent to lekarze rezydenci, 40 procent - specjaliści. Nie tylko młodzi medycy wzywali do wypowiadania klauzul opt-out. Podobny apel wydała Naczelna Rada Lekarska, zdaniem której praca powyżej 48 godzin tygodniowo to pogorszenie jakości opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że decyzję o wypowiedzeniu klauzuli opt-out podjęło 3,5 tys. medyków.

W środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które będzie poświęcone wypowiadaniu przez lekarzy klauzuli opt-out.

Klauzule opt-out to aneksy do umów. Lekarze podpisując je zgadzają się na pracę powyżej ustalonych ustawowo 48 godzin w tygodniu. Medycy byli zachęcani do ich podpisywania przez dyrektorów szpitali, którzy w ten sposób - z powodu braków kadrowych - zapewniali ciągłość pracy w kierowanych przez siebie placówkach. Dla lekarzy oznacza to jednak nielimitowany czas pracy, permanentne przepracowanie, a co za tym idzie - możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

ZOBACZ TEŻ: Dramatyczna sytuacja w polskich szpitalach. Tysiące lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out