Biskup Mieczysław Cisło: Główne powołanie kobiety? Macierzyństwo albo oddanie się Bogu

Kościelne przesłanie na nowy rok. Jaka jest rola kobiet we współczesnym świecie? Zdaniem lubelskiego biskupa pomocniczego w XXI wieku najważniejszą z nich jest macierzyństwo. To dotyczy również tych, które matkami nie są. Wtedy, zdaniem bp. Mieczysława Cisły, kobiety powinny realizować się w ramach „macierzyństwa duchowego”.

Przykład dla współczesnych Polek

Jako przykład dla Polek żyjących w XXI wieku biskup Mieczysław Cisło wymienił Matkę Boską. „Młoda dziewczyna powiedziała Bogu swoje fiat (akt zgody - red.), zgadzając się na wypełnienie Jego woli. Chociaż po ludzku przyjęcie woli Bożej krzyżowało Jej młodzieńcze, dziewczęce plany, to przez Jej łono przyszedł na świat Zbawiciel” - cytuje słowa z noworocznego kazania biskupa tygodnik „Niedziela”. Bp Cisło wygłosił je w poniedziałek w lubelskiej archikatedrze z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.

Biskup Cisło podkreślił, że do obowiązków kobiet nie należy jedynie urodzenie dziecka, ale również jego wychowanie. Zdaniem księdza, „nie wystarczy dziecko urodzić, trzeba w miłości ofiarować mu siebie. Dać mu wszystko, co potrzebuje do pełnego rozwoju” - mówił.

Bp Cisło: jak nie dziecku, to Bogu

Co biskup miał na myśli mówiąc o „macierzyństwie duchowym”? Jego zdaniem kobiety, które matkami nie są, a także te, które nie założyły własnych rodzin, nie mogą żyć tylko dla siebie.

„Ci, którzy nie założyli swoich rodzin, nie żyją tylko dla siebie. Jeśli kobieta nie zrealizuje się fizycznie jako matka, wtedy jest wezwana do macierzyństwa duchowego, do oddania się Bogu i ludziom” - stwierdził bp Mieczysław Cisło.