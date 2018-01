Miłość, alkohol, przestępstwo. W Radłowie typowa kradzież z bardzo nietypową historią w tle

Odzyskany volkswagen (Małopolska policja)

Właściciel starego volkswagena zostawił samochód z kluczykami w stacyjce w centrum Radłowa. Samochód zniknął, co nie jest nietypowe, w przeciwieństwie do tego, co działo się w kolejnych godzinach.

REKLAMA

Był czwartek, 28 grudnia. Około godziny 15 właściciel 27-letniego volkswagena passata zaparkował w centrum Radłowa. Zostawił kluczyki w stacyjce i wysiadł. Gdy wrócił, samochodu nie było. Mężczyzna powiadomił policję, a sprawą zajęli się funkcjonariusze, którzy na co dzień ścigają złodziei samochodów. Jak informuje małopolska policja, tym razem sprawcę udało się znaleźć w ciągu kilku godzin. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Ukradł samochód, by odwiedzić żonę w Krynicy Samo zatrzymanie nie było spektakularną akcją, złodziej siedział za kierownicą skradzionego samochodu w Radłowie i spokojnie popijał alkohol. Przyznał się do kradzieży, nie stawiał oporu. Nietypowe w tej historii było tłumaczenie. Otóż mężczyzna wyjaśnił policjantom, że ukradł samochód, by odwiedzić żonę, która pracuje w Krynicy. 48-latek ma już zakaz prowadzenia samochodów. Teraz usłyszał zarzut kradzieży mienia, grozi mu do 5 lat więzienia. Co się z tobą stanie, jeśli przez miesiąc nie napijesz się alkoholu? Badania mówią same za siebie

Zarys którego państwa tutaj widzisz? Quiz geograficzny 1/13 Na rozgrzewkę coś prostego. Kraj widoczny poniżej to: Tunezja Mozambik Egipt Iran