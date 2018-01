Mercedes wpadł do rzeki na Pomorzu. W środku były cztery osoby, w tym 21-letni kierujący

uthark 3 godziny temu Oceniono 30 razy 30

Kierowca pewnie myślał, że to inni wpadają do wody, że jego tego typu przypadki nie dotyczą; przecież chociaż jeździ szybko, przy tym zawsze bezpiecznie.



Teraz pewnie dojdzie do wniosku, że oprócz wycięcia przydrożnych drzew, usunięcia różnych słupów i zburzenia zabudowań, stojących do 100m od dróg, skierowania pieszych do katakumb, trzeba zasypać rzeki, żeby mógł jeździć jeszcze szybciej i jeszcze bezpieczniej.