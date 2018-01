Boże Narodzenie, pod drzwi schroniska podrzucono kota. I ta karteczka - szczyt bezczelności

ostatniniezmanipulowany 4 godziny temu Oceniono 24 razy 20

Nie przygarniajcie jednego kota jak was nie ma przez większość dnia w domu. Koty są towarzyskie. Same, zamknięte w domu wariują i niszczą. Jak już chcecie kota to weźcie dwa koty. One sobą się będą zajmować kiedy was nie ma w domu.