Dramatyczna sytuacja w polskich szpitalach. Tysiące lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out

g.lesio

Po wojnie było w Polsce tragicznie mało lekarzy a ponieważ nikt się nie przejmował czasem pracy - pracowali oni zdecydowanie za długo. Po to, by załatać niedobór lekarzy specjalistów specjalistów powstały dwustopniowe specjalizacje - z bardzo skróconym pierwszym stopniem. I tak to trwało siłą inercji, teoretycznie zakaz pracy powyżej 48h obowiązuje od wejścia Polski do UE w 2004 r, ale rządy to prawo ignorowały przynajmniej do czasu słynnej sprawy dr Misia w Strasburgu. Lekarze dali rządom (wszystkim) 10 lat okresu przejściowego - ale i tak politycy nie zrobili nic, niezależnie od opcji. Klauzula Opt - out powstała w 2007 r by obejść przepisy unijne.

Praca tak zorganizowana w XXI wieku w środku Europy brzmi jak żart - coby powiedział każdy inny Polak jak byłby zmuszony tak pracować. W dodatku lekarz cały czas pracuje ze świadomością, że jego błąd może kosztować zdrowie a nawet życie pacjenta. Powinien być w pracy całkowicie skupiony a zmęczenie i niewyspanie może na to negatywnie wpływać.

Czy ktoś z decydentów to w końcu zrozumie?

Jest za mało lekarzy - należy coś z tym zrobić a nie robić z nich półniewolników.

Skończy to się w końcu tym, że gremialnie wyjadą za granicę (dzieje się to cały czas ale w obecnej sytuacji może się nasilić) gdzie będą pracować mniej za dużo dużo większe pieniądze.

I co wtedy?

Nawet lepszy sort będzie miał z tym problem choć ich wierchuszka z pewnością nie.

Suweren tego oczywiście nie zauważy bo nie będzie o tym w TVP a do tego, że służba zdrowia w Polsce działa beznadziejnie już się przyzwyczaili więc nie zauważą, że jest jeszcze dużo gorzej.

A to co dziś zrobił Radziwiłł apelując do honoru dyrektorów szpitali, by ci dali rezydentom podwyżki to zakrawa już na groteskę - dawać forsę by spełnić swe podpisane zobowiązania wobec tej grupy z cudzej kieszeni.

Taki mamy klimat w Polsce - lepiej nie chorować bo będziesz leczyć się sam.