Prezes TVP chwali się własnymi wynikami oglądalności. A co na to firma Nielsen? Są już dane

lodzermensz1 godzinę temu Oceniono 36 razy 28

Wszystko było żałosne, ale Polsat i TVP z ich promocją najniższych gustów muzycznych był po prostu nie do zniesienia. Nie jestem melomanem o szczególnie wysublimowanym guście artystycznym, ale są granice tego co uważam za strawne. O ile pastiszowego Sławomira jestem w stanie znieść, jako rodzaj kabaretowej prowokacji, to Zenek Martyniuk... no cóż...

Ale co kto lubi.

Prawdziwie żałosne jest coś innego: nawet sylwestrowe imprezki telewizyjne zyskały podtekst polityczny, a wygrana TVP Kurskiego nad TVN staje się w ustach propagandy reżimowej symbolem zwycięstwa PISu nad PO i nacbolskiej pseudoprawicy nad liberalną demokracją. Polska bardzo zachorowała. Zastanawiam się czy uleczalnie...