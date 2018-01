Nowy rok powitaliśmy "wyjątkowo spokojnie". Były ofiary, ale nie przez fajerwerki

Bezpiecznie bawiono się też na imprezach masowych pod chmurką. Nad bezpieczeństwem Polaków w noc sylwestrową czuwało 5 tysięcy funkcjonariuszy policji, również na drogach. Tam w nocy doszło do 13 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Ujęto też niemal 100 pijanych kierowców - poinformował młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji.

Funkcjonariusz apelował o rozwagę na drogach, zarówno do pieszych, jak i do kierowców. Przypominał, że kierujący zbliżając się do przejść dla pieszych powinni zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Piesi też muszą się rozglądać przechodząc przez jezdnię.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak podkreśla, że Sylwester minął spokojnie, choć strażacy interweniowali blisko 1400, z czego 650 razy jeździli do pożarów. Przez cały 31 grudnia i poranne godziny 1 stycznia w pożarach zginęły 2 osoby a 16 zostało rannych. Do pożarów, w których były ofiary śmiertelne doszło minionej nocy w Nowym Mieście nad Pilicą w województwie mazowieckim i w Wymysłowie w województwie świętokrzyskim. Strażacy nie określili co było przyczyną zaprószenia ognia.