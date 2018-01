Dziś w nocy spójrz w niebo. Wśród gwiazd pojawi się on - superksiężyc

Superksiężyc to nazwa zjawiska, podczas którego Księżyc znajduje się w perygeum, czyli punkcie orbity będącym najbliżej Ziemi, a dodatkowo występuje pełnia. Superksiężyc pojawi się w nocy z 1 na 2 stycznia 2018 r.

Tarcza superksiężyca jest średnio o 14 proc. większa i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum - najdalszym punkcie na orbicie.

Superksiężyc 1 stycznia. Spójrz w niebo!

Księżyc wykonuje pełny obieg wokół Ziemi w ciągu 27,3 dnia. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384 399 km, co stanowi mniej więcej trzydziestokrotność średnicy ziemskiej. Średnica Księżyca wynosi 3474 km, nieco więcej niż 1/4 średnicy Ziemi.

Nazwa 'superksiężyc' funkcjonuje od 1979 roku. Niektórzy badacze twierdzą, że superksiężyc może wywoływać trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, czy sztormy, ale nie ma na to twardych dowodów. Pełnia Księżyca może natomiast wpływać na jakość snu, co potwierdzili szwajcarscy naukowcy.

Kolejne takie zjawisko wystąpi 31 stycznia 2018 r.