W masywie Babiej Góry grasuje niedźwiedź. Dyrekcja parku narodowego prosi o czujność

Najpierw turysta, a później ratownik GOPR, zrobili zdjęcia świeżego tropu niedźwiedzia.

"Dziś Maciej Moskwa ratownik GOPR sfotografował pod przełęczą Brona odcisk łapy - nie był to YETI, ale nasz niedźwiedź brunatny" - czytamy na facebookowym profilu Babiogórskiego Parku Narodowego.

Pracownicy parku sugerują, że zwierzę wybudziła z zimowego snu wyższa niż zazwyczaj temperatura.

"Przez takie przebudzenie, gdy teraz chodzi i traci zbędnie energię, a jej nie uzupełni = zrównoważy, wcześniej zgłodnieje na przedwiośniu i będzie zmuszony do wcześniejszego wyjścia z gawry, by poszukać pożywienia, gdy go będzie jeszcze niewiele. Więc bądźmy ostrożni wędrując szlakami Królowej Beskidów, bo nie jesteśmy na nich sami" - napisał Maciej Mażul z BgPN.

Podobne zdjęcie także z tropem zwierzęcia nadesłała do dyrekcji parku turysta, który wykonał je na Polanie Kiczory. Zdaniem pracowników parku to prawdopodobnie ten sam obudzony niedźwiedź.

Przy okazji sylwestra władze Babiogórskiego Parku Narodowego apelują o uszanowanie piękna gór oraz ich majestat świętując początek Nowego Roku bez odpalania fajerwerków oraz petard. "Huk i błyski płoszą zwierzęta dostarczając im dodatkowego stresu - a i tak w zimie życie mają ciężkie" - czytamy na profilu parku.