Biedroń: No to zaczynamy! Słupsk przyjął program in vitro. Miasto pomoże 178 parom

bellamoda 8 godzin temu Oceniono 23 razy 15

Rząd teologów psia mać.

Ale jak komuś staw kolanowy strzeli to jednak lubi żeby mu chirurg do niego

zajrzał niż jakiś klecha modły wzniósł.

Sobie to niczego nie odmawiają co daje współczesna medycyna .