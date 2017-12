Udawali, że adoptują konie, po czym sprzedawali je do rzeźni. Grozi im osiem lat więzienia

dogfood 9 godzin temu Oceniono 16 razy 10

Ludzie robią tyle okropnych rzeczy z chciwości.

Te małe zera przyczyniły się do nieszczęścia i cierpienia zwierząt dla paru złotych, które pewnie przepili. Inne, większe zera są w stanie wymordować miliony ludzi, żeby zdobyć pieniądze czy władzę.... A przecież, cokolwiek by zera nie robiły, ile by nie nagromadziły to i tak ich życie ma termin ważności. Na końcu nie kupi im spokoju moneta, ale dobro już tak. Bo niezależnie od religii, jedno co jest prawdziwe, to:

"co wysyłasz - wraca

co zasiejesz - to zbierzesz

co dajesz - to dostajesz

co widzisz w innych - istnieje w tobie"



Karma wraca, wróci do każdego.

Szczęśliwego Nowego Rogu wszystkim, takiego na jaki zasłużyliście.