Tragiczny wypadek w Tryńczy. Są już wyniki sekcji zwłok pięciu ofiar wydobytych z rzeki

- Żadna z ofiar nie doznała żadnych poważnych obrażeń ciała. Gdyby samochód nie wpadł do rzeki, to nikomu nic by się nie stało. Pewne jest to, że ofiary utonęły, potwierdziły to badania płuc, dlatego też przyczyny śmierci nie ulegną zmianie - powiedziała rzeszowskiej "Gazecie Wyborczej" Marta Pętkowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Wiadomo, że właścicielem samochodu, który wpadł do rzeki w Tryńczy był młodszy z dwóch mężczyzn, którzy podróżowali razem z trzema nastolatkami. - 24-latek kupił ten samochód niedługo wcześniej. Pracował w Niemczech i przyjechał do rodziny specjalnie na święta. To on najprawdopodobniej był kierowcą podczas tego zdarzenia - wyjaśniła Pętkowska.

W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone dodatkowe badania, które wyjaśnią przyczyny wypadku. Analizy laboratoryjne materiałów pobranych do badań mają dać odpowiedź na pytanie, czy kierowca i pasażerowie znajdowali się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ekspertyza biegłego do spraw ruchu drogowego pokaże natomiast, czy na zdarzenie miał wpływ stan techniczny pojazdu.

25 grudnia około godz. 16 trzy koleżanki prawdopodobnie udały się na spotkanie z kolegami, z którymi miały pojechać na pizzę. Dziewczyny były ostatnio widziane, gdy wchodziły do fioletowego samochodu Daewoo Tico na pobliskiej stacji benzynowej.

Po czterech dniach od zaginięcia nastolatek z rzeki Wisłok wydobyto wrak samochodu. Akcję przeprowadzono po tym, jak w okolicy rzeki zauważono ślady, które mogły wskazywać na wypadek. Gdy sonar wskazał na dnie duży przedmiot, do prac włączono płetwonurków.