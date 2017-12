Zapaliła się ciężarowa laweta z nowiutkimi volkswagenami. Ale to nie koniec kłopotów właściciela

Do pożaru lawety należącej do firmy z powiatu pleszewskiego doszło na odcinku drogi krajowej nr 11/25. Pojazd ten przewoził nowe samochody osobowe marki Volkswagen do Niemiec. Kilka z nich spłonęło doszczętnie jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia oraz ustalający przyczynę pożaru wezwali do pomocy inspektorów z kaliskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Ogień pojawił się prawdopodobnie od pękniętej i rozgrzanej opony lawety.

Inspektorzy pobrali też dane z tachografu cyfrowego pojazdu. Kontrola szybko wykazała brak zapisu na urządzeniu. Kierowca przyznał, że przez 25 kilometrów jechał z przyłożonym do skrzyni biegów magnesem. Za to naruszenie przepisów dostał on mandat w wysokości 2 tys. zł.

Natomiast wobec przedsiębiorcy inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne. W tym wypadku kara może wynieść nawet 5 tys. zł.