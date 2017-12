Dramat na polowaniu w Miłakowie. Myśliwy zastrzelił kolegę. Kula trafiła w klatkę piersiową

Jola Jola 4 godziny temu Oceniono 65 razy 61

Jak polują obok mojego domu, to strach wyjść, żeby nie zastrzelili. Nie respektują żadnych przepisów dot, odległości od budynków, że ptaka to można tylko w powietrzu itp. Walą śmiało do wszystkiego co się rusza i grożą policją za straszenie zwierzyny, jeżeli człowiek pałęta się w czasie polowania po swoim terenie. Więc , nie dziwi nic...