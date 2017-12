Dziesiątki nieodebranych połączeń z... Kuby. Uwaga! Oddzwonienie może drogo kosztować

chi-neng wczoraj Oceniono 13 razy 5

Do Szwecji notorycznie dzwonia Hindusi i Pakistanczycy, miekszkajacy w USA.

Przede wszystkim do starszych osob i rencistow.

Stworzyli nawet falszywy Microsoft, by moc sie dobrac do kont bankowych.

Wszystkie banki w Szwecji i Policja znaja ten problem i ostrzegaja...

Ostrzegali nawet w TV.