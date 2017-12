Najpierw Light, teraz Cherry. Kolejna Coca-Cola znika z rynku. Ale będzie nowy napój

matur godzinę temu Oceniono 8 razy 4

Rzadko pijam ten syf ale jeśli już to była to cherry. Wersje zero spróbowałem raz i wyplułem. Najlepsze polewę miałem jak w reklamie mówili ze ludzie nie czuli różnicy między zwykła cola a cola zero. To podobna różnica jak między fiołkiem a fiolką, fiolką z moczem... cherry zero pewnie tez będzie do du..y