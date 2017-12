Jaka będzie pogoda na Sylwestra i w Nowy Rok? Sprawdzamy najnowsze prognozy

W Sylwestra 2017/2018 oraz Nowy Rok nie ma co liczyć na typowo zimową pogodę. Widok śniegu będzie zarezerwowany tylko dla osób wypoczywających w górach.

Pogoda na Sylwestra

31 grudnia 2017 roku w ciągu dnia temperatura w Polsce będzie wahać się od 4 stopni Celsjusza w okolicach Białegostoku i Suwalszczyzny do nawet 12 stopni w okolicach Wrocławia oraz Zielonej Góry - wynika z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum kraju można liczyć na ok. 8-10 stopni Celsjusza, natomiast na Pomorzu termometry pokażą od 7 do nawet 11 stopni. W południowo-wschodniej Polsce będzie podobnie - tam temperatura w Sylwestra będzie oscylować wokół 6-7 stopni w ciągu dnia.

W noc sylwestrową termometry w najcieplejszych regionach wskażą nawet 8 stopni Celsjusza. Niestety typowa dla wczesnej wiosny temperatura będzie szła w parze z opadami deszczu, które nie ominą ani jednego zakątka kraju. Jak informują meteorolodzy, w ciągu dnia chmury deszczowe przejdą przez całą Polskę. IMGW podaje, że na chwilowe rozpogodzenia mogą liczyć jedynie spędzający ten dzień na południu kraju.

Należy zwracać również uwagę na dość silny wiatr, który ostatniego dnia 2017 roku może wiać z prędkością do 40-60 km/h.

Pogoda na Nowy Rok: silny wiatr i opady

Pogoda w Nowym Roku również nie będzie rozpieszczać Polaków. Najcieplej będzie we Wrocławiu oraz pozostałych miastach na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura w ciągu dnia sięgnie 10 stopni Celsjusza. Nieco zimniej w centrum oraz Wielkopolsce, gdzie termometry pokażą 8-9 stopni. Na Pomorzu podobnie, w niemal całym północnym pasmie temperatura w Nowy Rok wyniesie właśnie 8 stopni. W okolicach Kielc, Lublina i Rzeszowa synoptycy przewidują 7 stopni. Nowy Rok będzie wietrzny, podmuchy wiatru będą znacznie silniejsze niż w Sylwestra i w porywach wyniosą nawet 60-80 km/h. W przeważającej części kraju należy spodziewać się nieco lżejszych opadów deszczu. Chwilami ma się przejaśniać.

