Możliwy przełom w sprawie zaginionych nastolatek z Tryńczy. Wyłowiono z rzeki auto z ciałami

25 grudnia około godz. 16 trzy koleżanki prawdopodobnie udały się na spotkanie z kolegami, z którymi miały pojechać na pizzę. Następnego dnia rano, kiedy dziewczyny nie wróciły do swoich domów, rodziny zaczęła ich szukać. Niestety, wszelkie próby nawiązania kontaktu z córkami, jak również odnalezienie ich nie przyniosły rezultatu.

Jak podaje RMF FM, policja rozważa dwie hipotezy. Jedna to ucieczka z domu, a druga - nieszczęśliwy wypadek. Dziewczyny były ostatnio widziane, gdy wchodziły do fioletowego samochodu Daewoo Tico. Taki sam samochód został wyłowiony z rzeki Wisłok. "W wyciągniętym z wody aucie są ciała ludzi. Czarny scenariusz zakłada, że w środku mogą być poszukiwane nastolatki" - czytamy.

Samochód, do którego wsiadły nastolatki

- Udało nam się wyłowić auto. Była to najtrudniejsza akcja z jaką się spotkałem podczas całej swojej służby. Silny nurt i słaba widoczność uniemożliwiały płetwonurkom sprawną pracę. Istniało cały czas prawdopodobieństwo, że nurkowie będą w niebezpieczeństwie. Samochód został wyciągnięty na brzeg i zabezpieczony. Dalsze czynności przeprowadza policja - mówił obecny na miejscu strażak. Konferencja była transmitowana przez portal Strażacki.pl.

- Policja ma ustalić tożsamość osób, których zwłoki znaleziono w samochodzie. To jest prawdopodobnie ten samochód, do którego wsiadły zaginione dziewczyny - dodała policjantka. Na razie nie wiadomo nawet, ile osób jest w pojeździe, ponieważ jest on pełny mułu i piasku.

Poszukiwane nastolatki nie miały przy sobie dokumentów, a ich telefony są nieaktywne.

Poszukiwane nastolatki to:

Klaudia Bura, lat 19 - szczupła budowa ciała, wzrost około 165 cm, waga około 48 kg, włosy blond do ramion, oczy niebieskie, twarz podłużna. W chwili wyjścia z domu ubrana była w czarną sukienkę przed kolano, ciemna kurtkę do pasa z kapturem obszytym kożuszkiem, rajstopy czarne, czarne kozaki zamszowe na obcasie.

Dominika Nagórna, lat 18 - szczupła budowa ciała, wzrost około 168 cm, waga około 50 kg, włosy ciemne z jasnymi pasemkami, proste do ramion, oczy brązowe, twarz okrągła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w spodnie jeansowe koloru ciemnego, różową koszulę z krótkim rękawem, czarny żakiet, kurtka koloru granatowego z kapturem obszytym kożuszkiem, buty1 sportowe marki Puma - czarne z zielonymi elementami.

Anna Nagórna, lat 16 - szczupła budowa ciała, wzrost około 165 cm, waga około 50 kg, włosy długie koloru ciemny blond, oczy piwne, twarz podłużna smukła. W chwili wyjścia z domu ubrana była w różową sukienkę, czarne kozaki, czarną kurtkę z kapturem obszytym kożuszkiem.

Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionych proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku tel. (16) 64 12 310, (16) 641 24 26 lub telefon alarmowy 997.