Trudne warunki na Zakopiance, a ma być tylko gorzej. Sprawdź, zanim ruszysz w trasę

Tylko ubiegłej nocy w okolicach Zakopanego spadło nawet do 30 cm śniegu.

Meteorolodzy zapowiadają dalsze opady, a policjanci z wydziału ruchu drogowego informują o coraz większej ilości aut jadących popularną Zakopianką.

Zakopianka: kilkukilometrowe korki

Jak informowali zakopiańscy policjanci, najgorsze warunki na drodze o poranku panowały między Lubniem a Skomielną Białą. Tam jeszcze kilka godzin temu tworzyły się kilkukilometrowe korki - ostrzegało radio RMF FM. Podobna sytuacja miała miejsce również przed Białym Dunajcem w stronę Zakopanego, gdzie również trzeba było stać w długim sznurze aut.

W piątek wczesnym popołudniem Zakopianka jest względnie przejezdna, choć służby drogowe nieustannie mają ręce pełne roboty, walcząc z topniejącym śniegiem, który zmienia się w błoto pośniegowe.

Nie tylko służby, lecz także sami kierowcy ostrzegają, że na Zakopiance cały czas panują trudne warunki do jazdy i niewiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie ulegną poprawie. Ma to związek z pogodą. Dla Małopolski obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniami.

Warunki na Zakopiance i innych drogach można śledzić na kamerach GDDKiA >>>

Ponad 100-kilometrowa trasa łącząca Kraków i Zakopane zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra jest szczególnie uczęszczana przez kierowców. Bardzo często tworzą się tam korki i zdarzają wypadki.

Policja apeluje o unikanie Zakopianki

Na Zakopiance najgorsze ma dopiero jednak nadejść. Szturm na Zakopane właśnie się rozpoczyna i będzie trwać co najmniej do Sylwestra. Po Nowym Roku miłośnicy sylwestrowej zabawy zaczną z kolei wyjeżdżać ze stolicy Tatr, przez co korki będą tworzyć się w kierunku Krakowa. Taka sytuacja w okresie sylwestrowym i świątecznym panuje od wielu lat, dlatego policjanci zalecają unikanie Zakopianki.

Jadąc do Zakopanego, warto skręcić w Chabówce na Czarny Dunajec, a stamtąd jechać przez Chochołów aż do Zakopanego. Dzięki temu będzie można uniknąć newralgicznych miejsc na Zakopiance. W samym Zakopanem warto postawić na lokalną komunikację lub po prostu iść na dłuższy spacer.

