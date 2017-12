Trzy kobiety zginęły na przejściu w Kobyłce. Będzie zażalenie na krótszy areszt dla sprawcy

Marcin Zmarca 5 godzin temu Oceniono 9 razy 3

I tego właśnie ludzie nie rozumieją i obarczają Unię bo myślą że to jej lewactwo powoduje iż np w tej sprawie muszą biegli stwierdzić kiedy palił narkotyk. A po co? Palił i już. Kiedy to bez znaczenia, powinien do rozprawy już gnić w areszcie, potem jedna krótka sprawa i wyrok, 15 lat.