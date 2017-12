Zimna końcówka roku: czeka nas ochłodzenie i śnieg. Do soboty uwaga na oblodzenia na drogach

Miejscowe opady deszczu ze śniegiem mogą wystąpić też na wschodzie kraju. Temperatura od 1 do 4 stopni Celsjusza, w górach -1. Wiatr umiarkowany, mocniej powieje na wybrzeżu i wschodzie Polski.

Śnieżyce i lodowica

W nocy opady śniegu lub deszczu ze śniegiem możliwe są na terenie całego kraju. W nocy zimno, do -6 stopni Celsjusza na wschodzie Polski i do -10 w górach. W najbliższym czasie może spaść od 1 cm do 5 cm śniegu.

Na drogach będzie bardzo ślisko. IMGW ostrzega przed oblodzeniami pierwszego stopnia na terenie prawie całego kraju.

Na szczęście lodowica i śnieg to krótki epizod. Sylwestrowa noc będzie ciepła, nawet do 8 stopni Celsjusza.