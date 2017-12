Pan Ireneusz przyczepił naklejkę na biurze PiS. Dostał wezwanie na policję

ponury_swiniarz 4 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Mi kiedyś pan z AWS-u przyklejał plakat na bramie wejściowej. Opieprzyłem go, że jak śmie bez pytania wieszać swoją mordę na moich drzwiach a on na to, że 'przecież ma prawo". Ja mu na to, że prawo to mam ja na obronę mojej własności przed dewastacją. Szczerze pisząc to jakby sobie nie poszedł (święcie oburzony) to albo bym mu przylał albo wezwał straż miejską.



Tak więc rozumiem skąd się wzięło wezwanie na policję, choć oczywiście takie coś raczej nie przysporzy PiSowi popularności.