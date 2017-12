Człowiek z kamerą w worku grasował na krakowskich basenach. Ważny apel policji

j_p_salomonczyk wczoraj Oceniono 13 razy 5

Osoba, która pisała komentowany tekst o kamerzyście z workiem chyba nie rozumie słowa "pornografia". Dla mnie pornografią jest to co można usłyszeć czy zobaczyć w TVP Info a nie to co pęta się na golasa po plaży czy w innym miejscu publicznym - choćby basenie. Czyżby każdego kto będzie miał przy sobie aparat na plaży i będzie robił zdjęcie "Matce Polce" z gołym bachorem biegającym po piasku będzie trzeba aresztować i oskarżać o tworzenie filmów pornograficznych. Toż to średniowiecze!!! Pamiętam, że na basenie kiedyś nie było indywidualnych przebieralni i ponadto do sauny chodziło się zawsze na golasa bez względu na płeć czy wiek. A osoby ceniące sobie kontakt nawet wzrokowy z małolatami były zawsze nawet tysiące lat temu! Widać, że pruderia zwycięża. Chora pruderia!