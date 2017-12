Tragiczny wypadek na Pomorzu. Cztery osoby nie żyją, trzy w szpitalu

Na drodze wojewódzkiej 521 czołowo zderzyły się dwa samochody - renault i bmw. Śmierć ponieśli pasażerowie i kierowca renault - poinformowała młodsza aspirant Bożena Schab z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

Policja ustaliła, że zginęły dwa małżeństwa - kobieta i mężczyzna w wieku 67 lat, mieszkańcy Sosnowca oraz 76-latek i 77-latka z powiatu kwidzyńskiego.

Trzy ranne osoby z bmw zostały przewiezione do szpitala. Są w wieku 22, 27 i 32 lat. "Dziennik Bałtycki" podał, że jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym.

Nagły zwrot w sprawie

Policjanci kierowali samochody na objazdy w Prabutach w stronę Jaromierza i w Rakowcu w stronę Wandowa. Droga może być nieprzejezdna do wieczora.

Jak poinformował reporter RMF FM, pojawiły się wątpliwości co do tego, kto prowadził bmw. Dwie z osób rannych, które trafiły do szpitala, mają być zatrzymane. Jeden z mężczyzn był nietrzeźwy - ustalił dziennikarz.

Uwaga na drogach

W ostatnich dniach panowały trudne warunki na drogach. Jezdnie były mokre i śliskie. Dziś ostrzeżeń pogodowych dla kierowców podróżujących na Pomorzu akurat nie ma. Jedynie na południu Polski, w woj. małopolskim, na Śląsku i Dolnym Śląsku należy się liczyć z intensywnymi opadami śniegu - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W tej okolicy doszło do tragicznego wypadku: