Zamordował dwie prostytutki, bo "k***y nie powinny żyć na świecie". Śledczy chcą dożywocia

W chwili popełnienia zbrodni Artur K. miał niewiele ponad 18 lat. Chłopak odwiedził wrocławską agencję towarzyską, urządzoną w prywatnym mieszkaniu. Jednej z prostytutek zapłacił 150 zł i prawdopodobnie odbył z nią stosunek seksualny. Później zaatakował ją długim nożem - zadał kobiecie 2 rany cięte i 23 rany kłute w różnych okolicach ciała. Następnie zaatakował drugą kobietę, która usiłowała wezwać pomoc. Jej zadał prawie 30 ran kłutych.

Nóż do obrony przed uchodźcami

Po zatrzymaniu przyznał się do winy, ale później wielokrotnie zmieniał zeznania. Śledczym mówił m.in., że "k***y są bez zasad, a kobiety, które się nie szanują, nie powinny żyć na świecie". Deklarował, że jest wrogiem dopalaczy i narkotyków, a jedna z kobiet miała go poczęstować czymś, przez co dziwnie się czuł i niewiele pamięta. Podczas innej rozprawy stwierdził z kolei, że zaatakował, bo jedna z kobiet zaczęła grzebać mu w plecaku.

K. twierdził, że nóż nosił do samoobrony przed uchodźcami. Innym razem przekonywał, że to pamiątka po przyjacielu. - Rodzi nam się obraz człowieka, który jest wrogiem wszystkiego, wrogiem uchodźców, wrogiem prostytutek, handlarzy dopalaczami, który postanawia w jakiś sposób naprawiać świat - cytowała słowa oskarżyciela wrocławska "Gazeta Wyborcza". Prokuratorzy podkreślali, że chłopak w korespondencji do znajomych podpisywał się "Git Killer"

Po dokonaniu zabójstwa, K. próbował zacierać ślady - zabrał prostytutkom telefony, a w domu spalił zakrwawione ubrania. Kobiety nie zmarły od razu. Według biegłych wykrwawiały się jeszcze przez kilkanaście minut. Ich ciała odnaleziono po kilku dniach, gdy sąsiadów zaniepokoił zapach z mieszkania.

25 lat czy dożywocie?

Artur K. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Od wyroku odwołała się prokuratura, która uważa, że to zbyt niski wyrok i wniosła o dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia po upływie 35 lat.

Jeśli utrzymana zostanie decyzja Sądu Okręgowego we Wrocławiu, K. wyjdzie z więzienia w wieku 45 lat. Przed ogłoszeniem wyroku prosił o łagodny wymiar kary, bo "chciałby założyć rodzinę i żyć normalnie".

