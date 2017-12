Mężczyzna wypadł z 4 piętra w bloku w Krakowie. To co zrobił później, zszokowało policjantów

W Wigilię krakowscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w dzielnicy Prądnik Czerwony. Według zgłoszenia, w lokalu na czwartym piętrze miało dojść do awantury. Ale to nie koniec historii.

Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, nie do końca trzeźwa młoda kobieta oświadczyła, że "już nie ma tematu", bo agresywny znajomy, który był u niej w mieszkaniu "właśnie wyskoczył przez okno". Policjanci potraktowali to oświadczenie jako żart. Jednak chwilę później dyżurny z krakowskiej policji otrzymał kolejne zgłoszenie. Tym razem chodziło o uszkodzenie mienia na tej samej ulicy. Ktoś poinformował, że "zniszczono samochód sąsiada", bo ktoś na niego spadł. Na miejscu nie było nikogo rannego czy poszkodowanego. Był natomiast uszkodzony pojazd. Policjanci próbowali ustalić, co stało się osobą, która - jak wszystko wskazywało - wyskoczyła z 4 piętra od kobiety, która już wcześniej zgłaszała interwencję. Sprawdzono m.in. szpitale. Do żadnego z nich nie przywieziono pacjenta, który mógłby upaść z wysokości. Nad ranem, kiedy trwało ustalanie co stało się z mężczyzną, policjanci pojechali na kolejną interwencję. Znów chodziło o awanturę domową. O przyjazd prosił starszy mężczyzna, według którego syn odkąd wrócił do domu był agresywny i kłótliwy. Policjanci ustalili, że syn jest poszukiwanym "skoczkiem”. 34-latek błyskawicznie został zabrany do szpitala. Na SOR-ze okazało się, że pomimo upadku z kilkunastu metrów nic mu się nie stał.