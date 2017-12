93-latek szalał na ekspresówce pod Świebodzinem. "Zobaczyłem światła auta. Jechało prosto na mnie"

obeznany 4 godziny temu Oceniono 19 razy 19

>>>. "Jadący za tym pojazdem kierujący renault laguna widząc całe zdarzenie zahamował, jednak został uderzony przez volkswagena golfa, który jechał za nim<<<



Normalnie ręce opadają: Kierowca Laguny - dzięki odstępowi - zdołał wyhamować za Audi, które zderzyło się z innym autem a BEZMÓZG w Golfie musiał przywalić w Lagunę bo ODSTĘP to przecież coś dla tych co "nie umiom jeździć". A on przecież "umi" i dlatego zap..dala ma zderzaku.