Karambol na trasie DK86. Auta wjeżdżały w siebie we mgle. Uwaga! Jest ślisko

barbarella.net 6 godzin temu Oceniono 9 razy 7

A co tam mgła i śliska droga, jak się ma zimowe oponki.

Szybko, szybciej, na zderzak.

I jeszcze popchać marudera, jak się stówką wlecze.



Osobny temat to różne tuningowane żaróweczki H7 ustawione w kosmos. A że kierowcom siatkówkę wypala? A kogo to obchodzi?



Czasami strach siadać za kółkiem.