Kolejne miasto bez fajerwerków w Sylwestra. Zamiast petard - lasery. Dla dobra zwierząt

Brawo Sosnowiec. Mój "sąsiad" ma psa.trzyma go cały czas w małym kojcu, takiej klatce. Piec tam siedzi dzień i noc. Lato, zima. NIGDY nie został wypuszczony z tego kojca. Sąsiad smieje mi się w twarz bo wolno. Bo nie wolno na łancuchu krótszym ileś tam a w kojcu tj klatce wolno. U nas to jak się wezmą za jakieś prawo to zawsze jakieś buble wychodzą.