Wielki odcisk łapy w polskich górach. Co zostawiło taki ślad? Nie powinno go tu być

Ratownik GOPR Maciej Moskwa sfotografował pod przełęczą Brona odcisk łapy.

Nie był to YETI, ale nasz niedźwiedź brunatny. Prawdopodobnie wybudziło go ciepło - tak sugeruje Marcin Trybała pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego - tłumaczą pracownicy parku.

Dla niedźwiedzia takie przebudzenie może mieć niestety opłakane skutki. "Gdy teraz chodzi i traci energię, a jej nie uzupełni, wcześniej zgłodnieje na przedwiośniu i będzie zmuszony do wcześniejszego wyjścia z gawry, by poszukać pożywienia, gdy go będzie jeszcze niewiele" - pouczają przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego.

"Bądźmy ostrożni wędrując szlakami Królowej Beskidów, bo nie jesteśmy na nich sami" - apelują ludzie gór.

W tym rejonie znaleziono ślad niedźwiedzia: