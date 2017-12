Policja podała dane ze świątecznych kontroli. Liczba pijanych kierowców przeraża

W pierwszy dzień świąt na drogach doszło do 52 wypadków, w których zginęło 7 osób - wynika z danych Komendy Głównej Policji. 73 osoby zostały ranne. Funkcjonariusze zatrzymali 148 nietrzeźwych kierujących.

Wypadki i pijani kierowcy

Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski mówi, że pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia był najspokojniejszym na drogach od początku trwania świątecznej akcji policji. Od piątku na polskich drogach doszło do 330 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 385 osób zostało rannych. Zatrzymano też 692 nietrzeźwych kierujących.

Tragicznie skończyły się m.in. wypadki w Łodzi i Nowej Wsi. Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Łodzi. Ogromna siła uderzenia wyrzuciła dwie kobiety z auta >>>

W Nowej Wsi samochód wjechał w grupę ludzi na poboczu. Babcia i 12-letnia wnuczka nie żyją >>>

W podwarszawskiej Kobyłce z kolei kierowca wjechał w ludzi wracających z pasterki >>>

Powroty ze świąt

Policja apeluje do zmotoryzowanych, żeby zachowali szczególną ostrożność podczas powrotów do domu. Policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem przede wszystkim na trasach wlotowych do miast. Kierujący muszą się też liczyć z kontrolą prędkości i trzeźwości w innych miejscach.