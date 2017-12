Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Łodzi. Ogromna siła uderzenia wyrzuciła dwie kobiety z auta

stachkaz47 7 godzin temu Oceniono 56 razy 28

W tym temacie WŁADZA problemu nie widzi.

PRAWDZIWYM problemem KACZEJ WŁADZY jest chory stary sędzia co ukradł parówki w supermarkecie-czyn zagrożony do 12 lat więzienia.Na banery złodzieja!!!!

Żeby nas chronić przed sędziami zbrodniarzami "polski" SEJM uchwalił TRZY USTAWY-

-o KRS

-o Sądzie Najwyższym

-o Sądach Powszechnych

I słusznie panowie ZIOBRO I JAKI-nie będą skryci parówkożercy czuć się bezkarnie.

Reformę szkolnictwa po swojej MYŚLI wprowadzili w jeden rok .

Nie będą uczyć dzieci , że Wałęsa to bohater-- nawet Matka Boska w klapie mu nie pomoże-to "BOLEK".Dało się??- DAŁO!!!!!!!!!!!!

A tu gdzie trup się ściele gęsto i wymagane są NATYCHMIASTOWE zmiany PRAWA o Ruchu Drogowym i ZASAD SZKOLENIA cały rząd OGŁUCHŁ I OŚLEPŁ.

A teraz was robaczki oświecę dlaczego:

-pierwsze trzy ustawy eliminują z życia publicznego ludzi światłych ,którzy sa zagrożeniem

Kaczej DYKTATURY

-zweryfikowanie praw jazdy milionom polskich drogowych przygłupów to utrata swoich wyborców.Przy okazji KLER ma bogate żniwa a to też znaczący WYBORCA.

A WIĘC SUWERENIE -NOGA NA GAZ I DO DECHY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Panie KACZYŃSKI te DROGOWE TRUPY TEŻ IDĄ NA TWOJE KONTO a niedługo już będziesz WEZWANY na R O Z M O W Ę.

Ziobrem i Jakim się nie wtedy wyślizgasz.