Tragedia po Wigilii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Śmiertelnie potrącił kobietę na pasach i uciekł

Zaraz zaleje mnie fala krytyki. Ale krew tysięcy ofiar na polskich drogach mają wszystkie polskie rządy od przynajmniej 20 lat. Bo zrobiono bardzo duzo w kwestii jakości polskich dróg. Ale mentalności polskich kierowców nie udało się zmienić. A sposób jest jeden, bardzo prosty. Karać, karać i jeszcze raz karać. W kraju w którym teraz mieszkam GB dysk widzę znak ograniczenia prędkości zawsze zwalniam do wymaganej prędkości. ZAWSZE. I nie dlatego, że jestem człowiekiem kochającym przepisy i miłującym innych użytkowników drogi. Nic z tych rzeczy. Po prostu mandat za przekroczenie prędkości k 21 km na godzinę to równowartośc prawie 3.000 zł. Do tego prawo jazdy tracisz na miesiąc. A jak bedziesz próbował skorumpować policjanta od razu cię skują. Jak wracam do Polski i ruszam gdzieś samochodem nie czuje się już bezpiecznie. Te skody fabie przedstawicieli handlowych wyprzedzające mnie na podwójnej ciągłej. Na pasach przed pieszym strach się zatrzymać, bo zaraz ktos próbuje cię wyprzedzić. Niby chcesz dobrze, a ktoś może zginąć.



Mandaty i kary w Polsce są śmieszne. Ale nikt nie zrobi z tym porządku, no bo po co drażnić suwerena. Lepiej niech giną ludzie. Wczoraj zginęły 2 młode dziewczyny pod Warszawą. Są Święta, większość ludzi jest szczęśliwa. A co teraz czują bliscy tych dziewczyn? Ich rodzice? Nie chcę nawet myśleć.