Arcybiskup Głódź na pasterce nie dał wiernym zapomnieć o "ulicy i zagranicy"

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź wygłosił kazanie podczas pasterki w Katedrze Oliwskiej. Nie zabrakło w nim odniesień do bieżącej polityki. Hierarcha ostro skrytykował działania opozycji.

Kardynał Stefan Wyszyński, ilekroć udawał się za granicę w czasach PRL-u, konfliktu, za Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego, nigdy nawet o I sekretarzach źle nie mówił, nie mówiąc o problemach w ojczyźnie - podkreślał arcybiskup.

Stwierdził też, że "polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli i wymierzona przeciw rozporządzeniom w Polsce". Ani poklask dla decyzji, które negują suwerenność naszego ustawodawstwa - dodał.

Abp. Gądecki przypomniał o uchodźcach

Uwagę przykuła też wypowiedź abp Stanisława Gądeckiego, który postanowił odnieść się do kwestii uchodźców. Metropolita apelował o pomoc i wsparcie dla nich. - Najważniejszym punktem odniesienia nie może być kryterium narodowe, lecz tylko człowiek - przekonywał arcybiskup podczas pasterki w katedrze na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Tematem kazania był pokój, ponieważ Boże Narodzenie to czas, kiedy aniołowie zwiastowali go ludziom. - "Pokój, który aniołowie ogłosili pasterzom w noc Bożego Narodzenia, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, a w szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku" - cytował papieża Franciszka metropolita poznański.

Pośród tych ludzi znajduje się 22,5 mln uchodźców, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska

- podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Prymas Polski jest podobnego zdania

Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że Jezus wzywa nas do odważnej miłości i troski o drugich, o słabszych, o uchodźców i ludzi umierających na naszych oczach w drodze do lepszego świata. Arcybiskup wygłosił homilię podczas pasterki w gnieźnieńskiej katedrze.

Abp Polak zauważył, że tym, co nam przeszkadza, jest "pycha i przekonanie o naszej samowystarczalności". - Jest bowiem w ludzkim sercu, widzimy to również i dziś, wciąż odżywająca pokusa, aby z nikim się nie liczyć, lecz samemu stać się kimś, kto według własnego upodobania decyduje, co jest dobre a co złe" - ostrzegał duchowny.

Ta pokusa okraszona jest nawet jakąś pobożną retoryką, pełnym pustych frazesów i niezwykle nachalnym, a przez to jakże bolesnym, odwoływaniem się do Pana Boga, wyciąganiem Go na świadka swoich własnych planów i projektów

- mówił abp Wojciech Polak.

Zdaniem prymasa, wynika to z "lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, z egoizmu politycznego i gospodarczego, z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci".